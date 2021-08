Caso Grillo: trasferita la pm dell'inchiesta, allarme Procuratore 'troppe pressioni su ufficio' (4)

12 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Il territorio gallurese è stato ed è al centro di inchieste delicate ed importanti, anche a livello nazionale, a partire dall'indagine per stupro di gruppo su Ciro Grillo alla vicenda degli yacht di lusso a quella sul noto complesso del Geovillage, da quella sul canile di Olbia a quella sui cavalli morti dopo essere stati trasportati su un traghetto con tratta Civitavecchia-Olbia. E, ancora, dalla vicenda del bimbo maltrattato e segregato in casa, al processo conclusosi a maggio 2020 in Corte d'Assise per il femminicidio di Arzachena per non parlare dei sequestri di ingenti quantitativi di stupefacente, in particolare cocaina presso gli scali portuali ed aeroportuali di Olbia. E delle indagini di cui si è detto e di rilevanza nazionale quale l'indagine Covid sulla movida estiva in Costa Smeralda e la vicenda “Grillo”… "E aggiungerei le udienze e i turni di reperibilità h 24…", dice Capasso. Che quest'anno non andrà in ferie. Oggi è in ufficio, come è stato tutti i giorni di agosto, e lo sarà fino a fine mese.

"Sapete che non è possibile entrare nel dettaglio di inchieste in corso. E per i processi parlano le sentenze - dice il Procuratore-In realtà, dal mio punto di vista, gli esempi da voi citati non fanno altro che confermare che il nostro “giovane” Ufficio è sottoposto a pressioni elevatissime che, evidentemente, non possono essere “lette” solo attraverso l'analisi dei dati statistici".

"In ogni caso l'unica possibile soluzione, allo stato, è rappresentata dalle applicazioni distrettuali ed extradistrettuali", dice ancora Capasso. "In tal senso provvederò immediatamente a richiedere applicazioni distrettuali ed extra distrettuali funzionali quantomeno a garantire “una sana e corretta gestione dei ruoli”, oltre ai turni di reperibilità e alle udienze - fa sapere -e sono convinto che sia il Procuratore Generale e soprattutto il Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno sempre mostrato attenzione alla situazione della Procura di Tempio, daranno corso alle nostre richieste". (di Elvira Terranova)