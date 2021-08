Bergamo: litiga e minaccia moglie e suocera con fucile, arrestato

12 agosto 2021 a

Milano, 12 ago. (Adnkronos) - Un 23enne, P.M. le iniziali, pluripregiudicato di origine albanese, è stato arrestato ieri sera a Fara Gera D'Adda, comune in provincia di Bergamo, dai carabinieri della compagnia di Treviglio per minaccia aggravata dall'uso delle armi, porto abusivo di armi da sparo, ricettazione e maltrattamenti in famiglia.

Dopo una lite per "futili motivi" con la moglie, il giovane si è allontanato dall'abitazione per poi presentarsi poco dopo imbracciando un fucile e minacciando di uccidere sia la moglie che la madre, giunta nel frattempo per difendere la figlia. La segnalazione delle due donne al 112 ha fatto scattare l'intervento e le manette: il 23enne è stato bloccato a casa della suocera, dove stava minacciando altri parenti.

Il fucile da caccia calibro 12 sequestrato è risultato provento di furto, risulta rubato lo scorso novembre in provincia di Bergamo. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Bergamo.