Roma: rush finale su liste centrosinistra, Pd ancora a caccia del capolista

Roma, 12 ago (Adnkronos) - Pur segnato dal fisiologico 'stand by' imposto da un Ferragosto particolarmente bollente, il lavoro dei partiti sulle liste dei candidati in vista delle elezioni per il Campidoglio non si ferma e si avvia al rush finale. Un puzzle che si va componendo in vista del voto di ottobre, a qualche settimana dalla scadenza per la presentazione.

Nel fronte schierato con Roberto Gualtieri i giochi sono in gran parte fatti. L'ex ministro potrà contare, almeno secondo i piani del centrosinistra capitolino, sul supporto di 7 liste con l'obiettivo di allargare il più possibile il campo progressista. Un fronte variegato e ben ancorato al civismo e l'associazionismo, come dimostra la discesa in campo della tassista Elisabetta Lancellotti, 'new entry' tra i candidati civici per l'ex ministro.

A supporto di Gualtieri si ritroveranno la Sinistra civica ecologista animata da Massimiliano Smeriglio, Loredana de Petris, Nicola Fratoianni, Stefano Fassina e Paolo Cento (che ha lanciato lo slogan sulla "rivoluzione d'ottobre"); la lista Psi guidata da Cristina Grancio; quella di Roma Futura capeggiata da Giovanni Caudo; la civica coordinata da Alessandro Onorato e guidata dall'ex presidente dei giovani di Confindustria Monica Lucarelli; le liste di Demos.