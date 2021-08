Caso Gregoretti: motivazioni Gup, 'condotta Salvini non penalmente rilevante'

12 agosto 2021 a

Palermo, 12 ago. (Adnkronos) - "Si deve pervenire alla conclusione che la condotta dell'ex ministro Salvini non debba essere ritenuta penalmente rilevante, dovendosi affermare funditus che gli elementi proposti dal Tribunale per i reati ministeriali di Catania, come legittimanti il rinvio a giudizio, si sono rivelati non fondati e comunque bilanciati da altri chiari e probanti dati probatori a favore dell'inquisito, che li elidono o, comunque, li rendono contraddittori, e soprattutto inidonei a sostenere l'accusa in un giudizio dibattimentale". Ecco perché il gup di Catania, Nunzio Sarpietro, ha deciso il non luogo a procedere per il leader della lega Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per la nave Gregoretti. Secondo l'accusa avrebbe ritardato l'attracco della nave con a bordo 131 migranti.