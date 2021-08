Caso Gregoretti: motivazioni gup, 'insussistenza del delitto ipotizzato'

12 agosto 2021 a

a

a

Palermo, 12 ago. (Adnkronos) - "Gli elementi acquisiti si pongono in termini di assoluta chiarezza e completezza in merito alla insussistenza del delitto ipotizzato a carico dell'imputato, e le fonti di prova non si prestano a soluzioni alternative, non apparendo interpretabili in maniera diversa". Lo scrive il Gup di Catania Nunzio Sarpietro nelle motivazioni del non luogo a procedere per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per la nave Gregoretti.