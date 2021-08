Milano: operaio lavora con gesso e stampelle, De Corato 'dimezzati controlli cantieri'

12 agosto 2021 a

Milano, 12 ago. (Adnkronos) - La foto di un operaio a lavoro con gesso e stampelle nel cantiere della ciclabile di via Monte Rosa a Milano viene diffusa dal consigliere comunale di FdI Riccardo De Corato che, per nulla stupito, ricorda come da una sua interrogazione presentata lo scorso giugno "emergeva che dal 2017 i controlli nei cantieri erano in costante diminuzione, più che dimezzati".

In passato, "quando ricoprivo la carica di assessore comunale alla sicurezza avevo istituito la squadra 'Freccia 5' della Polizia locale che si occupava esclusivamente di controllare i cantieri: oggi dove sono finiti quegli uomini?. Che il sindaco Sala e la sua giunta reputassero urgente la realizzazione delle piste ciclabili lo sapevamo, ma vedere anche menomati in cantiere non l'avremmo mai detto", conclude De Corato.