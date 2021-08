Baidu: nel II trimestre fatturato +20%

12 agosto 2021 a

Pechino, 12 ago. (Adnkronos) - Il colosso cinese Baidu, che è il principale motore di ricerca in lingua cinese, ha chiuso il secondo trimestre del 2021 con un fatturato pari a 31,35 miliardi di yuan (circa 4,12 miliardi di euro), in crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno. Lo rende noto il gruppo in un comunicato.

"Baidu Core ha realizzato un altro trimestre forte, alimentato dalla rapida crescita della nostra nuova attività di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale consente alle aziende e ai governi locali di fare di più e servire più persone", ha commentato Robin Li, co-fondatore e Ceo di Baidu. "Siamo entusiasti delle opportunità che ci sono per aiutare diversi settori a trasformare il loro business con l'intelligenza artificiale e supportare il nostro obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2030".

Per il terzo trimestre dell'anno Baidu prevede ricavi compresi tra 30,6 miliardi di yuan e 33,5 miliardi di yuan. "La situazione Covid-19 in Cina si sta evolvendo e la visibilità dell'azienda è limitata. Le stime riflettono la visione attuale e sono soggette a sostanziali incertezze", precisa il gruppo cinese.