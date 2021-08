Variante Delta Italia, Ciciliano: "A rischio immunità di gregge"

12 agosto 2021 a

(Adnkronos) - ''Molto verosimilmente con questa variante Delta scapperà l'immunità di gregge, perché la capacità di trasmettersi e di modificarsi di questo virus può evitare che si raggiunga l'immunità di gregge e quindi è necessario raggiungere ancora di più il maggiore numero possibile di persone vaccinate''. Lo ha detto Fabio Ciciliano, membro del Cts, intervenendo a Timeline su 'SkyTg24'.

Ciciliano ha sottolineato la necessità di vaccinare anche i più giovani: ''In questo caso -ha evidenziato- non si può ragionare in termini di essere o meno favorevoli, vanno messi sul piatto della bilancia i benefici e i non benefici della campagna vaccinale alle fasce d'età 5-12 anni e in questo momento è assolutamente necessario che queste fasce d'età vengano vaccinate''.