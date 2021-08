Covid oggi Italia, 7.270 contagi e 30 morti: bollettino 12 agosto

12 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Sono 7.270 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, giovedì 12 agosto 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 30 morti, che portano a 128.334 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 216.969 tamponi, il tasso positività è al 3,3%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 2.975 (+27 rispetto a ieri), mentre sono 352 i pazienti in terapia intensiva (+15), con 37 ingressi del giorno.

LAZIO - Sono 567 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 12 agosto 2021. Si registrano tre morti nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 466 (+3 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva sono 66 (+1). I casi a Roma città sono a quota 300.

Sono 16.876 le persone attualmente positive al Covid-19 nel Lazio, di cui 466 ricoverati, 66 in terapia intensiva e 16.344 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 340.049 e i morti 8.432, su un totale di 365.357 casi esaminati.

EMILIA ROMAGNA - Sono 632 i nuovi contagi registrati oggi, 12 agostom in Emilia-Romagna su un totale di 23.563 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (2,7%). Lo riferisce il bollettino quotidiano. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.857 tamponi molecolari, per un totale di 5.347.912. A questi si aggiungono anche 12.706 tamponi rapidi. Si è registrato un nuovo decesso: si tratta di una donna di 79 anni della provincia di Ferrara. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.292. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32 (+2 rispetto a ieri), 319 quelli negli altri reparti Covid (-4).

ABRUZZO - Sono 140 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 agosto in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività in Abruzzo portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 77.262. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.516. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72.801 dimessi/guariti (+76 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. E ancora: 51 i pazienti (+3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre altri 1.893 (+60 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.573 tamponi molecolari (1.286.996 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 3.388 test antigenici (620.564). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.34 per cento. Del totale dei casi positivi, 19.535 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+35 rispetto a ieri), 19.913 in provincia di Chieti (+31), 18.893 in provincia di Pescara (+30), 18.181 in provincia di Teramo (+41), 622 fuori regione (+3) e 118 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA - Sono 876 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 agosto in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri due decessi. Crescono dello 0,2% i guariti, che raggiungono quota 240.914. I ricoverati sono 291 (2 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (3 in più). Questi i dati - accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 4.435.541 vaccinazioni, 26.832 in più rispetto a ieri (+0,6%). L'età media dei 876 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 37% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Sono 72.112 i casi complessivi ad oggi a Firenze (225 in più rispetto a ieri), 23.756 a Prato (58 in più), 24.255 a Pistoia (118 in più), 13.876 a Massa (23 in più), 26.727 a Lucca (90 in più), 30.942 a Pisa (121 in più), 18.900 a Livorno (82 in più), 24.020 ad Arezzo (64 in più), 14.713 a Siena (62 in più), 9.893 a Grosseto (33 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 417 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 300 nella Nord Ovest, 159 nella Sud est.

PUGLIA - Sono 281 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 agosto in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 12.229 effettuati. Le persone attualmente positive sono 3.862, 126 le persone ricoverate in area non critica e 22 quelle in terapia intensiva. I casi totali nella regione da inizio pandemia sono stati 258.803, 3.036.409 i tamponi eseguiti, 248.264 le persone guarite e 6.677 le persone decedute.

SARDEGNA - Sono 435 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 12 agosto. Si registrano altri 2 morti nelle ultime 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6223 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 129 (+10), mentre sono 6.856 i casi di isolamento domiciliare (+205).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 101 i contagi da Covid rilevati oggi, 12 agosto, in Friuli Venezia Giulia, tra i quali rientrano anche 4 migranti individuati a Trieste. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi non si registrano decessi; 5 persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre quelle in cura in altri reparti sono 27. Su 5.373 tamponi molecolari sono stati rilevati 87 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,62%. Sono inoltre 1.043 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi (1,34%).