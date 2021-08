Lukaku al Chelsea, è ufficiale: contratto fino al 2026

12 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Romelu Lukaku al Chelsea, ora è ufficiale. Il club di Stamford Bridge ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante belga. L'ex giocatore dell'Inter ha firmato con i Blues un contratto di 5 anni, con scadenza nel 2026. "Sono felice e fortunato di essere tornato in questo meraviglioso club", le prime parole del 28enne Lukaku, che aveva già vestito la maglia del Chelsea nel 2011. "E' stato un lungo viaggio per me: sono venuto qui quando ero un ragazzino che aveva molto da imparare, ora torno con tanta esperienza e più maturità", aggiunge Lukaku.