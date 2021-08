Calabria: Salvini, 'centrodestra in vantaggio ma bisogna vincere e convincere'

12 agosto 2021 a

Cosenza, 12 ago. (Adnkronos) - "Non occorre uno scienziato per intuire che il centrodestra vincerà le elezioni" in Calabria, "che il presidente si chiamerà Roberto Occhiuto: però attenzione, la partita finisce quando l'arbitro fischia, quindi non basta essere in vantaggio di venti punti il 12 agosto, non basta vincere, per cinque anni bisognerà convincere". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una manifestazione a Cosenza.