M5S, Di Battista: "Non rientro fin quando sosterrà questo governo"

(Adnkronos) - Esiste più il M5S a cui si è iscritto Alessandro Di Battista? “Ad oggi no, altrimenti non me ne sarei andato. Mai mi sarei aspettato di vedere il Movimento sostenere un governo accozzaglia, un assembramento”. Lo dice Alessandro Di Battista in un'intervista trasmessa da 'In onda' su La7.

A chi domanda se la volontà di Conte di condizionare il governo Draghi sia un'illusione, Di Battista risponde: "Secondo me sì. Ci scriviamo abbastanza regolarmente. Gli dico di lasciare il governo? Non è che gli scrivo questo ogni giorno, sarei uno stalker. Gliela butto là, spero si renderà conto che sarebbe l'opzione migliore per lui, non solo per il paese. In quel caso torno a sedermi con il Movimento, poi vediamo il programma".

"Conte -aggiunge- sa perfettamente che finché sostengono questa maggioranza io sto dall'altra parte della barricata. E' inutile insistere, non rientro finché sosterranno questo governo per me indecoroso".