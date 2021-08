Covid Usa, Fda autorizza terza dose vaccino per immunodepressi

13 agosto 2021 a

La Food and Drug Administration (Fda) ha autorizzato la terza dose di vaccino anti Covid, Pfizer o Moderna, per gli immunodepressi. "Il Paese è entrato in un'altra ondata della pandemia del Covid, e la Fda è particolarmente cosciente del fatto che le persone immunodepresse sono particolarmente a rischio", ha detto il commissario della Fda Janet Woodcock.

"L'azione di oggi - ha aggiunto - permetterà ai dottori di rafforzare l'immunità in persone che hanno bisogno di una protezione extra. Come abbiamo detto in precedenza, gli altri che sono vaccinati a pieno sono protetti in modo adeguato e non hanno bisogno di una dose aggiuntiva di vaccino in questo momento".

La direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky, ha detto che le persone che avranno bisogno del richiamo costituiscono meno del 3% della popolazione.