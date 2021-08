La Federazione Italiana Rugby conferma l'Università degli Studi Guglielmo Marconi come sua partner nella formazione universitaria dei suoi atleti

13 agosto 2021 a

Si rinnova anche per l'Anno Accademico 2021/2022 la partnership tra la l'Organo di Governo della Federazione Italiana Rugby (FIR) e l'Università degli Studi Guglielmo Marconi guidata dal Presidente e Direttore Generale Dott. Alessio Acomanni. Un importante progetto di formazione universitaria di qualità per quanti desiderano conciliare la loro carriera sportiva con quella accademica.

Continua così l'assegnazione di Borse di studio da parte dell'Università Guglielmo Marconi per azzurre e atleti dell'Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Remedello che vogliono conciliare sempre meglio la carriera sportiva con quella accademica.

Dello stesso avviso anche il Presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti che dichiara:<< Il rugby è legato a doppio filo al mondo della scuola e dell'Università e, come Federazione si impegnano concretamente nel garantire ai loro atleti le migliori possibilità, per costruire percorsi di carriera e professionalità che li agevolino nell'inserimento nel mondo del lavoro al termine della loro carriera agonistica. Siamo felici di proseguire anche per il 2021/22 con questa partnership, ad oggi diverse atlete e atleti internazionali FIR stanno proseguendo con profitto nel proprio percorso universitario grazie all'Ateneo digitale UniMarconi e mi auspico che tanti altri possano seguirli>>.

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi, è la prima Università digitale italiana riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004, che unisce metodologie di formazione on line con attività di formazione in presenza attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni tematiche di approfondimento al fine di raggiungere i migliori risultati di apprendimento e di formazione umana e culturale per lo studente. L'Università ha realizzato un modello formativo di eccellenza grazie all'impiego di strumenti tecnologici innovativi, all'orientamento internazionale, all'approccio multidisciplinare e vanta ad oggi oltre 16.000 studenti suddivisi in 21 corsi di laurea.

