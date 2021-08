Tv: ascolti, 'Doc – Nelle tue mani' in replica su Rai1 vince il prime time

13 agosto 2021 a

a

a

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la replica di 'Doc – Nelle tue mani' seguita da 2.012.000 telespettatori pari a uno share del 15,1%. Secondo gradino per Canale 5 con 'Viaggio nella Grande Bellezza – Vaticano' che ha ottenuto 1.382.000 telespettatori e uno share del 9,89%. Terzo posto per Rai 2 con 'La serie Delitti in Paradiso' visto da 1.081.000 telespettatori (share del 7,7%).

A seguire, su Italia1 'FBI: Most Wanted' ha totalizzato 724.000 telespettatori e uno share del 5,38% mentre su Rete 4 il film 'Bagnomaria' ha interessato 622.000 telespettatori (share del 4,33%). Su Rai3 'A raccontare comincia tu – Leonardo Bonucci' è stato invece visto da 542.000 telespettatori (share del 3,7%) mentre su Nove il film 'Indovina chi' ha raggiunto 378.000 telespettatori (share del 2,7%). Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'I delitti del BarLume', seguito da 264.000 telespettatori (share dell'1,8%), e La7 con il film 'The Aviator' che 247.000 telespettatori, share 2,09%.