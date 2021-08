Cittadinanza: Crippa, 'serve una soluzione, M5s non si tira indietro'

13 agosto 2021 a

a

a

Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Il dibattito che si è recentemente riaperto sul tema della cittadinanza richiede risposte concrete e condivise, frutto del dialogo tra le forze politiche e la società civile. Un dialogo che deve necessariamente partire mettendo da parte posizioni preconcette e ideologiche, utili a prendere qualche like in più sui social ma non a raggiungere quegli obiettivi che il delicato momento storico che il nostro Paese sta attraversando rende ancor più necessari". Lo scrive su Facebook Davide Crippa, capogruppo M5s alla Camera.

"In questo senso, puntare sullo "ius scholae", cioè sul diritto per i ragazzi figli di immigrati di diventare cittadini italiani dopo aver completato un ciclo di studi, può rappresentare un'importante soluzione -prosegue-. Come ricordato nei giorni scorsi dal presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia , oggi nelle scuole italiane studiano con i nostri figli 800mila bambini e ragazzi privi della cittadinanza italiana".

"Non numeri, ma persone e storie che ci impongono di proporre e ottenere soluzioni e non di girare la testa dall'altra parte eludendo la questione. Il MoVimento 5 Stelle non si tira mai indietro quando si parla di diritti e non intende farlo neanche stavolta", conclude.