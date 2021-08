Milano: Bernardo, 'bella foto Sala e Obama, ma io preferisco farle con i cittadini'

13 agosto 2021 a





Milano, 13 ago. (Adnkronos) - "Devo dire che è molto carina la foto del nostro sindaco uscente con il presidente Obama, che rispetto ed è stato un grande presidente degli Stati Uniti. La farei anche io, ma non oggi perché io oggi preferisco farmi fotografare con i cittadini milanesi ed essere con loro in questo periodo". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, a margine di un appuntamento elettorale al centro commerciale del Portello, commentando uno dei manifesti elettorali dell'avversario Giuseppe Sala, in cui è ritratto con l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

"Ci sono persone che usano i loro profili Facebook per fare campagna contro Bernardo, ma non devono farlo, perché Bernardo è un uomo elegante e rispettoso", ha osservato il candidato sindaco, spiegando di preferire stare a Milano a fare le foto "coi cittadini che sono rimasti in città e che non sono andati in vacanza. Ho tanto rispetto per queste persone".