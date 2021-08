Brescia: aggredisce con coltello carabinieri durante perquisizione, gli sparano alla coscia

13 agosto 2021 a

Milano 13 ago. (Adnkronos) - Ha reagito alla perquisizione in casa aggredendo con un coltello i carabinieri, ma è stato fermato da un colpo di pistola. È successo ieri sera a Chiari, in provincia di Brescia. I militari hanno perquisito per una presunta attività di spaccio la casa di un 40enne disoccupato, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati di droga.

Durante le operazioni, l'uomo ha aperto un cassetto, da cui ha velocemente estratto un coltello, con cui ha minacciato di farsi del male e poi ferito un carabiniere alla mano sinistra, prima di scagliarsi contro gli altri due militari. E' stato allora - riferiscono i carabinieri - che un sottufficiale ha esploso un colpo di pistola, colpendo il pusher alla coscia destra.

Il 40enne, immediatamente soccorso, è stato trasportato non in pericolo vita presso l'ospedale di Chiari, dove è stato sottoposto ad un'operazione chirurgica per la riduzione di una frattura al femore. Il militare colpito con il coltello è stato medicato per la ferita, che è stata giudicata guaribile in tre giorni.

Nella perquisizione domiciliare - effettuata dai militari del NORm – Sezione Operativa di Chiari, con l'ausilio di un'unità del nucleo cinofili Carabinieri di Orio al Serio (Bg) - sono stati trovati e sequestrati circa 80 grammi di cocaina, divisi in due sacchetti, e altri 14 grammi suddivisi in dosi singole, oltre a 1.700 euro in contanti ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio.

Il 40enne, ancora ricoverato in ospedale, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.