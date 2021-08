Milano: Sironi (M5S), 'bene Conte, lo attendiamo a braccia aperte'

13 agosto 2021 a

a

a

Milano 13 ago. (Adnkronos) - "Gli attivisti milanesi attendono Giuseppe Conte a braccia aperte per lavorare insieme e riprogettare la Milano del futuro". Lo dichiara in una nota Elena Sironi, indicata dal gruppo pentastellato milanese come candidata sindaca a Milano, commentando la lettera del presidente dell'M5S Giuseppe Conte, pubblicata oggi dal Corriere della Sera.

"Leggo con grande soddisfazione le recenti esternazioni del capo politico Giuseppe Conte e il riconoscimento del fatto che l'M5S abbia trascurato in questi anni di governo il nord che invece richiamava fortemente l'attenzione", osserva Sironi, dicendo di "confidare d'ora in poi in una reale collaborazione e in quelle azioni sinergiche a tutti i livelli istituzionali e di governo che da tempo qui a Milano chiediamo".

"Bene così. Andiamo avanti insieme. Sosteniamo l'imprenditoria senza perdere di vista il miglioramento della qualità della vita dei milanesi", conclude la candidata sindaca indicata dalla base.