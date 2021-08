Afghanistan: Rosato, 'Nato rifletta su rapido abbandono Paese'

13 agosto 2021 a

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Preoccupano le notizie che arrivano dall'Afghanistan. L'avanzata dei Talebani ha travolto le principali città del Paese, tra cui Herat, per anni avamposto del contingente italiano. Centinaia di morti tra i civili, migliaia gli sfollati, l'Afghanistan rischia di tornare ad essere base per i terroristi e i fondamentalisti islamici.” Così in un post su Facebook il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, esponente di Italia viva.

“Del resto -aggiunge- l'abbandono così repentino da parte delle truppe della coalizione internazionale difficilmente poteva dare risultati diversi. Una riflessione che non potrà non essere fatta dal Governo e soprattutto dalla Nato”.