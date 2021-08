13 agosto 2021 a

Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Sulla sicurezza urbana Salvini si attribuisce meriti non suoi. Le risorse per il comparto sicurezza sono state previste da ministri e ministeri non di sua competenza. Campagna elettorale di basso profilo e da imbonitore. Lasci perdere…". Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, del Pd.