Milano: tenta di rapinare minimarket e colpisce titolare alla testa con bottiglia

Milano 13 ago. (Adnkronos) - È entrato in un minimarket insieme a un gruppo di amici, ha afferrato una bottiglia di birra dal frigo ed è uscito senza pagarla. Il titolare, però, si è accorto del furto e ha cercato di fermarlo, ma è stato colpito in testa con la bottiglia.

È successo ieri sera in piazzale Ovidio a Milano, intorno alla mezzanotte. Il malvivente, un 29enne dell'Ecuador, è stato fermato e arrestato per rapina aggravata. Il titolare del negozio, invece, è stato trasportato in codice verde al Policlinico San Donato.