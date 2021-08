Milano: Roggiani (Pd), 'da Bernardo parole vergognose su antifascismo, si scusi'

13 agosto 2021 a

Milano 13 ago. (Adnkronos) - "È inaccettabile che il candidato del centrodestra per Milano, città medaglia d'Oro alla Resistenza, abbia difficoltà a definirsi un cittadino antifascista". Così in una nota la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani replica al candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo.

"Che queste ambiguità siano effetto di certe indegne simpatie nere venute fuori proprio in questi giorni in casa Lega?", si chiede Roggiani, osservando che "se Bernardo è pronto a rinnegare i valori democratici e antifascisti sui cui si basa la nostra Costituzione, per raccattare qualche voto, questo la dice lunga sul modello di politica che intende portare avanti".

Per la segretaria dem "anziché citare impropriamente le donne e gli uomini che hanno sacrificato la loro vita per liberare l'Italia dall'orrore nazifascista" Bernardo dovrebbe "chiedere scusa ai milanesi e alla città di Milano per queste parole vergognose".