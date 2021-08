Recovery: Serracchiani, 'ora dimostrare di essere maturi per sfide futuro'

13 agosto 2021 a

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - “L'arrivo della prima tranche del Recovery e tutta la complessa operazione che ha portato al varo del Next Generation Eu è il risultato di una forte visione europeista, di una chiara volontà politica e di un lavoro conseguente dell'Italia a livello comunitario. In questo il Pd ha creduto e ha speso le sue figure migliori. Nell'azione congiunta tra Governo, Parlamento e Istituzioni europee l'Italia ha acquisito un alto livello di credibilità internazionale, un credito che ora va speso dimostrando di essere un Paese maturo per sfidare il futuro”. Lo afferma Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.