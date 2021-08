Gino Strada: Licheri, 'voce positivamente scomoda, uomo fuori da ordinario'

13 agosto 2021 a

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Con la morte di Gino Strada l'Italia perde non solo il fondatore dell'organizzazione umanitaria che tutti conosciamo e ammiriamo per l'encomiabile opera che da anni svolge nei Paesi in guerra, ma anche una delle voci più intelligenti, critiche, libere e positivamente scomode del nostro panorama intellettuale". Lo afferma Ettore Licheri, capogruppo M5S al Senato.

"Le sue lucide e vissute parole di ripudio assoluto della guerra -ricorda- rimangono insieme ai suoi ospedali il lascito più prezioso di quest'uomo fuori dall'ordinario. Le mie condoglianze ai suoi cari".