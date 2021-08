Gino Strada: Magorno, 'il suo esempio per un mondo migliore'

13 agosto 2021 a

Roma, 13 ago (Adnkronos) - "'Se uno di noi, uno qualsiasi di noi esseri umani, sta in questo momento soffrendo come un cane, è malato o ha fame, è cosa che ci riguarda tutti. Ci deve riguardare tutti, perché ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi'". Sono parole di Gino #Strada, un pensiero da sottoscrivere e da tenere sempre in mente perché non c'è giustizia senza solidarietà, non c'è pace se si ignora la sofferenza del prossimo". Lo scrive su Facebook il senatore di Iv Ernesto Magorno.

"Sono parole che non possiamo dimenticare oggi che Gino Strada non c'è più. A lui il nostro grazie perché con il suo esempio ci ha insegnato a costruire un mondo migliore", aggiunge Magorno.