Gino Strada: Massimo Galli, ‘vicini sin dall'università, aveva ancora tanto da fare' (3)

13 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nonostante si trattasse di telefonate di lavoro, “tutte le volte che lo sentivo era un piacere, era ricordarsi attraverso di lui degli anni in cui eravamo giovani e di tutta una serie di ricordi e vissuti piacevoli”. Uno in particolare è caro a Massimo Galli: il matrimonio di Gino Strada con Teresa Sarti, cofondatrice e presidente di Emergency, morta nel 2009.

"Lui è stato uno dei primi di noi a sposarsi, era avanti anche in quello! E lo ha fatto con una grande donna, Teresa”, sottolinea il primario, riferendo che all'epoca delle nozze il fondatore di Emergency “avrà avuto 25 anni, io quindi 22. E in un periodo in cui eravamo tutti molto impegnati e convinti di voler cambiare il mondo, questa cosa del matrimonio ci sembrava veramente da grandi, avevamo anche da fare delle osservazioni ideologiche”. E così alle nozze a Milano tra Strada e Sarti “ci si guardava con l'aria di dire ‘è una festa o cos'è?', racconta Galli, per cui l'episodio “visto adesso attraverso la lente degli anni passati” rappresenta “un punto esclamativo di quanto fossimo giovani”.