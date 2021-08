13 agosto 2021 a

a

a

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - “Piuttosto che ad un Mussolini mi piacerebbe che una amministrazione di centrodestra dedicasse una piazza, un parco a Gino Strada. Si può non aver condiviso tutte le sue idee ma non si può non riconoscere il suo straordinario impegno, la sua generosità, la sua umanità, che ha aiutato e salvato tante vite umane”. Lo afferma Elio Vito, deputato di Forza Italia.