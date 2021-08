Covid e scuola a settembre, accordo su protocollo sicurezza

14 agosto 2021 a

(Adnkronos) - E' stato trovato nella notte l'accordo tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati sul Protocollo sicurezza Covid in vista dell'avvio dell'anno scolastico. L'intesa dovrebbe prevedere un fondo per le scuole che potrà essere utilizzato anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici e una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico. L'accordo è stato sottoscritto da tutti i sindacati della scuola, tranne Anief.