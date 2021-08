14 agosto 2021 a

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - Lieve aumento in Lombardia dei ricoverati per Covid nelle terapie intensive: sono 36, tre in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 353, ieri erano 299 (+54), secondo i dati forniti da Regione Lombardia.