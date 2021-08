Giornalismo: morto a Palermo Arrigo Pasquini, memoria storica della politica

14 agosto 2021 a

a

a

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) - E' morto a Palermo Arrigo Pasquini, la memoria storica del giornalismo parlamentare in Sicilia. Ha iniziato giovanissimo come redattore del quotidiano Telestar. Poi è stato per molti anni all'ufficio stampa della Presidenza della Regione siciliana che ha diretto fin dalla sua istituzione. In questo ruolo ha lavorato con 17 presidenti, tra cui Piersanti Mattarella, e ha seguito le piu' importanti vicende politiche degli ultimi decenni. Arrigo Pasquini lascia la moglie e due figlie: Laura, giornalista della Rai, e Marta, musicista.