Milano: Sala, 'ospedale Sacco uno dei nostri orgogli, da medici prova eroica'

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - "Oggi ho visitato l'ospedale Sacco. Ho più volte sottolineato come il principale difetto del sistema sanitario lombardo sia la rinuncia ai presidi territoriali: i consultori (o case della salute) non esistono più, i medici di base hanno troppi pazienti e troppa burocrazia e non riescono più a venire nelle nostre case". Lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

"Ma anche per questo - aggiunge -, le strutture ospedaliere, i loro medici e il loro personale sono stati protagonisti di una prova meravigliosa, spesso eroica, a vantaggio dei loro pazienti". Il Sacco, "come sempre, è veramente stato in prima linea. È uno dei nostri orgogli. Grazie dal più profondo del cuore di Milano", conclude Sala.