Afghanistan: O. Napoli (Ci), 'Europa civile e libera spalanchi porte a profughi'

15 agosto 2021 a

Roma, 15 ago. (Adnkronos) - "Prima di valutare le conseguenze del disastro politico e strategico compiuto dall'Occidente in Afghanistan, i governi europei faranno bene a trovare rapidamente una procedura comune per accogliere senza riserve tutti i profughi civili in fuga dall'Afghanistan. Se l'Europa vuole rimanere un'isola di civiltà e di libertà in un mondo sempre meno tollerante e accogliente, questa è l'occasione buona per confermarlo". Ad affermarlo in una nota è Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia.