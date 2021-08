Migranti: Lamorgese, 'processo Salvini? Non parlo, ma alla fine profughi scesero tutti da ong'

15 agosto 2021 a

Palermo, 15 ago. (Adnkronos) - "Non voglio entrare nel merito del processo di Salvini, ma dico che anche laddove a suo tempo furono bloccate le ong, poi alla fine, me ne dica una che è tornata indietro. Non m risulta, mi pare che sono poi tutti scesi e sono entrati nel circuito dell'accoglienza". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese parlando del non luogo a procedere del leader della Lega Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per il caso Gregoretti.