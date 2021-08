Incendi: Lamorgese, 'in due mesi oltre 202 mila interventi dei vigili del fuoco'

15 agosto 2021 a

Palermo, 15 ago. (Adnkronos) - "In questo periodo i Vigili del fuoco sono stati molto impegnati con gli incendi, hanno operato su tutti i territori, che sono stati toccati purtroppo da questi episodi, e parliamo della Calabria, dove ci sono stati 4 morti, della Sicilia, della Sardegna, nella provincia di Oristano. Abbiamo utilizzato un dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco pari a 6.000 unità, tra volontari e permanenti, a cui si aggiunge un potenziamento di 1.600 unità". Sono i numeri citati dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese nel suo incontro con la stampa al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Palermo.

"Sono stati effettuati circa 50 mila interventi per incendi di vegetazione, quindi più 78 per cento rispetto al 2020 - dice - e anche la flotta aerea dei Canadair ha effettuato oltre 1.700 sorvoli, anche in elicotteri, più 118 per cento rispetto all'anno precedente".

E conclude: "Gli interventi effettuati dal 15 giugno all'11 agosto sono circa 202 mila, pari a più 9 per cento rispetto al 2020 con 180 mila interventi". "Anche nelle regioni settentrionali dove non ci sono stati incendi ma abbiamo avuto degli episodi alluvionali, per maltempo e dissesti sono stati 6.178 interventi", aggiunge.