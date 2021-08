Covid oggi Lazio: 467 contagi, 217 a Roma. Bollettino 15 agosto

15 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Sono 467 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 15 agosto 2021. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. "

"Oggi si registrano 467 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-116), un decesso, compresi i recuperi (-4) i ricoverati sono 456 (+2), le terapie intensive sono 67. I casi a Roma città sono a quota 217", comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

''Nelle province si registrano 111 nuovi casi - rende noto D'Amato -. Nella Asl di Frosinone si registrano 58 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 11 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

Attualmente i positivi nel Lazio sono 18.530. Le persone ricoverate in area non critica sono 456, mentre sono 67 i pazienti in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia di covid-19 nella regione ci sono stati 8.441 decessi.