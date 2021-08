Federer, altra operazione al ginocchio: "E' dura tornare"

15 agosto 2021 a

(Adnkronos) - "Devo operarmi ancora al ginocchio. Spero di tornare, ma è dura". Roger Federer, 40 anni, deve sottoporsi ad un nuovo intervento al ginocchio dopo i problemi accusati "durante la stagione sull'erba". "Ho bisogno di operarmi, sarò con le stampelle per molte settimane e sarò assente dai campi per molti mesi", dice Federer in un video pubblicato sui social. "Sarà molto dura ma voglio stare bene e concedermi una piccola speranza di tornare a giocare", spiega Federer. "Sono realista, so cosa vuol dire un'altra operazione alla mia età, ma voglio stare bene ed essere attivo".