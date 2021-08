Boxe: il nipote di Muhammad Ali esordisce tra i pro vincendo per Ko

16 agosto 2021 a

Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - Nico Ali Walsh, nipote dell'icona del pugilato Muhammad Ali (sua madre è Rasheda Ali, una delle figlie dell'ex re dei pesi massimi) ha esordito al professionismo, da peso medio, battendo per Ko tecnico alla prima ripresa Jordan Weeks, un praticante delle arti marziali miste che si dedica anche al pugilato. L'incontro si è svolto sul ring dell'Hard Rock Hotel & Casino di Tulsa in Oklahoma.

"Non pensavo che il match finisse così presto - le parole di Walsh dopo l'incontro - ma è stata una serata davvero emozionante. Ho pensato molto a mio nonno, mi manca tantissimo. Sento che c'era pressione, per voi Ali è stato il più grande pugile di tutti i tempi, ma per me è stato anche una grandissima persona e un grandissimo nonno".

Nel match clou della riunione di Tulsa, lo statunitense Joshua 'El Profesor' Franco ha conservato il titolo mondiale Wba dei supermosca battendo ai punti in 12 riprese l'australiano Andrew "The Monster" Moloney, con verdetto unanime (116-112 per tutti e tre i giudici).