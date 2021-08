Rimini: senatori M5S-Ac-Idv, stop a 'fontana felliniana', minaccia Castel Sismondo

16 agosto 2021 a

a

a

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - Stop alla 'fontana felliniana' in costruzione a Rimini, in quanto deturpa la Rocca di Sismondo. Lo chiedono un gruppo di senatori del Movimento 5 stelle, de 'L'Alternativa c'è' e di Italia dei valori in un'interrogazione al ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, primo firmatario l'esponente M5S Marco Croatti.

"Nel Comune di Rimini -sottolineano gli autori del documento di sindacato ispettivo- è stata avviata l'edificazione, nella piazza antistante la Rocca di Sismondo, di una gigantesca fontana, che occuperà circa mille metri quadrati a ridosso delle mura di Castel Sismondo; la costruzione della cosiddetta 'fontana felliniana' prevede la realizzazione del vano tecnico interrato nel fossato di Castel Sismondo, ad una profondità di 4 metri con muri perimetrali e divisori in cemento armato per l'alloggiamento degli impianti di alimentazione e servizio della progettata fontana a velo in superficie, incidendo nell'area della Rocca Malatestiana e in particolare in quella occupata dall'antico fossato difensivo di pertinenza della Rocca".

"Tali lavori -lamentano gli autori dell'interrogazione- sono realizzati nella Piazza Malatesta, che ha un forte valore storico, architettonico e archeologico e pertanto è sottoposta a ferrei vincoli archeologici e di inedificabilità"