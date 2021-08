Meteo: Lombardia, temporali in arrivo, massime in calo

16 agosto 2021 a

Milano, 16 ago. (Adnkronos) - Un minimo depressionario in arrivo dal nord Europa porterà tempo instabile sulla Lombardia già nella giornata di oggi, ma in rapido esaurimento fin dalla tarda serata. La perturbazione apporterà masse di aria più fresca in quota, con calo dei valori massimi della temperatura nei prossimi giorni intorno ai 30 gradi. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Domani, martedì 17 agosto, nella notte possibili addensamenti sulla bassa pianura orientale e rilievi alpini, in dissolvimento nel corso della mattinata fino a sereno ovunque o al più irregolarmente velato nella seconda parte della giornata. Piogge: non escluse nella notte sui settori della bassa pianura orientale, quindi assenti o al più locali, isolati rovesci pomeridiani sui rilievi. Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 29 e 33 gradi. Venti da deboli a moderati: orientali in pianura, da nord in montagna. Disagio da calore in graduale attenuazione.