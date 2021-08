Agrigento: iniziata oggi la differenziata a Licata, l'appello del sindaco 'massima adesione'

16 agosto 2021 a

Palermo, 16 ago. (Adnkronos) - E' iniziata stamani, a cura di Licatambiente, la raccolta differenziata a Licata. Il servizio è cominciato in due popolose zone residenziali, Ex Montecatini e Fiume Vecchio, e presto sarà esteso all'intero territorio. Oggi sono stati svuotati i mastelli che contengono l'organico ed i pannolini, il martedì ed il venerdì toccherà a plastica e metalli, il mercoledì l'organico, la carta ed il cartone, il giovedì secco residuo e pannolini, il sabato organico e vetro. I mastelli vanno sistemati fuori dalla propria abitazione dalle 20 alle 6 del mattino successivo.

Il sindaco Pino Galanti ed il suo vice Antonio Montana, rivolgono un appello ai licatesi ad aderire al servizio "per far svoltare la città". “Non c'è alcun dubbio – sono le parole di sindaco e vice – Licata può cambiare soltanto con la differenziata, serve perciò la massima adesione da parte di tutti. Differenziare i rifiuti significa innanzitutto risparmiare rispetto al costo di conferimento in discarica, rispettare l'ambiente e lasciare a chi verrà dopo di noi un mondo migliore. Siamo certi che i licatesi si faranno trovare preparati a raccogliere la sfida. Siamo tutti innamorati della nostra terra, dimostriamolo!”.