Milano: deve scontare condanna a 10 mesi, arrestata in stazione Centrale

Milano, 16 ago. (Adnkronos) - Una 23enne di origine nigeriana è stata arrestata dalla Polizia Ferroviaria di Milano, sabato 14 agosto, perché destinataria di un ordine di carcerazione. I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Centrale, hanno fermato la donna che era in procinto di salire a bordo di un treno in partenza. Dal controllo in banca dati è emerso che doveva scontare una condanna, emessa dal tribunale di Torino, a 10 mesi di carcere per la reiterazione del reato di false attestazioni a pubblico ufficiale.