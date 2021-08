Softball: al via in Lombardia finali Coppa Coppe, Rossi 'occasione importante'

16 agosto 2021 a

Milano, 16 ago. (Adnkronos) - Con le partite di oggi prende il via a Saronno (Varese) la ventinovesima edizione della Coppa delle Coppe di softball. Quindici le squadre in campo, provenienti da altrettanti paesi del Vecchio Continente. A difendere i colori italiani le ragazze del Saronno Softball Asd.

"Dopo lo stop dello scorso anno dovuto al Covid - sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi - questo prestigioso Trofeo riparte dalla Lombardia. Lo fa in piena sicurezza, grazie a rigorosi protocolli Covid adottati dall'organizzazione". Le finali sono in programma sabato 21 agosto, al Comunale di Saronno di via De Sanctis, dove questa sera, alle 20.15, è prevista la cerimonia di apertura. Per tutta la settimana gare anche sui diamanti di Legnano (Milano) e Bovisio Masciago (Monza e Brianza).

"Evento di riferimento, la Coppa Coppe - aggiunge il sottosegretario e pluricampione olimpico - porta l'attenzione dei media specializzati sulla nostra splendida regione. Un'occasione importante, per avvicinare tante ragazze lombarde a questa disciplina, dura ma ricca di chances per grandi soddisfazioni, Olimpiadi comprese. Un'opportunità, inoltre, di valorizzazione dell'intero movimento sportivo lombardo, supportato in questi mesi dalla Regione per un'efficace ripartenza post-Covid".