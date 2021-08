Milano: Comune, conclusi lavori contro allagamenti sottopasso in Comasina (2)

16 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Il sottopasso, già dopo le prime lavorazioni, "ha costantemente garantito la continuità del servizio. Successivamente sono stati rinnovati gli apparati di gestione delle acque (pozzetti, sifoni, pulizia dei connettori e delle tubature). Propedeutiche all'intervento sono state le opere di potenziamento e rifacimento integrale della vasca di raccolta acque e relativi sistemi elettromeccanici per il pompaggio in fognatura", si evidenzia nella nota di Palazzo Marino.

Lo scorso aprile il Comune di Milano ha affidato a MM Servizi idrici integrati la gestione di tutto il sistema di drenaggio delle acque a Milano che comprende anche le acque reflue, la depurazione, il reticolo idrico (rogge e canali), il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nelle strade con anche le 140mila caditoie stradali e le 29 stazioni di sollevamento del sottopasso stradale.

MM garantisce una rete di monitoraggio in tempo reale mediante un sistema di telecontrollo da remoto con telecamere e sensori, attivo 24 ore su 24, che permette il monitoraggio permanente degli impianti per garantire un'attivazione tempestiva anche delle squadre operative in caso di guasto nonché di supportare la Protezione Civile comunale in caso di condizioni meteo avverse. Il sistema di telecontrollo sarà esteso a tutti i sottopassi e permette da remoto e in tempo reale il monitoraggio dei parametri elettrici delle pompe (intensità di corrente, tensione, potenza, intervento delle protezioni, blackout, mancati avviamenti), la registrazione dei trend di livello in vasca e relativa percentuale di volume utile nelle vasche.