Afghanistan: Fratoianni, 'chi 20 anni fa in piazza per pace aveva capito problema'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Quanta ipocrisia e indecenza in chi 20 anni fa appoggiava e in modo assolutamente acritico la cosiddetta 'guerra umanitaria', l'esportazione della democrazia, le bombe come soluzione politica. Oggi #Afghanistan ci dice che questa soluzione era ed è illusoria". LO scrive su twitter Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.

"20 anni fa quelle scelte furono allora l'avvio di un incredibile catena di errori. E chi manifestava per la pace non era un antipatriottico, ed erano gli unici ad avere compreso quale era la natura del problema. Oggi molti dovrebbero chiedere scusa", conclude.