Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Quello che accade a Kabul non riguarda solo le nostre sorelle afghane. Riguarda tutti e tutte noi. Il min degli Esteri deve lasciare la spiaggia e venire in Parlamento per una informativa urgente. È in gioco la vita di milioni di persone ma anche la dignità dell'Occidente". Così Maria Elena Boschi di Iv su twitter,.