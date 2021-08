Incendi: primi aiuti per allevatori in Sicilia, avviso Regione per acquisto fieno

16 agosto 2021 a

Palermo, 16 ago. (Adnkronos) - Subito in campo i primi aiuti alle attività zootecniche duramente colpite dagli incendi in Sicilia. E già on line sul sito della Regione l'avviso pubblico per i contributi urgenti alle imprese di allevamento che hanno subito gravi danni a causa dei roghi. Si tratta della prima misura di sostegno varata con urgenza dal governo regionale. L'avviso è stato disposto dal dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, nella qualità di commissario delegato per lo "stato di crisi e di emergenza". I contributi erogati potranno essere utilizzati per l'acquisto di foraggi e mangimi, per il ripristino delle recinzioni dei pascoli e delle tubazioni necessarie all'approvvigionamento idrico.

"Si tratta di un primo, modesto intervento, in attesa della riprogrammazione dei fondi che il governo regionale sta redigendo per intervenire a sostegno delle strutture aziendali danneggiate dalle fiamme - precisa una nota della Regione - in attesa di conoscere quali sostanziosi contributi vorrà concedere alle aziende agricole il governo nazionale, come assicurato dal ministro Patuanelli". Le domande dovranno essere presentate via Pec al dipartimento regionale della Protezione civile, agli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio e al dipartimento regionale dell'Agricoltura entro 8 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Sul portale della Regione è disponibile anche il modulo di richiesta.