Milano: lasciano figlia in auto sotto il sole, denunciata coppia di turisti

16 agosto 2021

Milano 16 ago. (Adnkronos) - Hanno parcheggiato l'auto e sono entrati in un'area di servizio, lasciando la bambina di 8 mesi a bordo. Per questo una coppia di turisti austriaci è stata denunciata per abbandono di minore. La famiglia viaggiava su un suv lungo la tangenziale di Milano, quando all'ora di pranzo, nel giorno di Ferragosto, si è fermata nell'area di servizio di Assago Ovest. I genitori sono scesi, insieme alla figlia maggiore, di 3 anni, mentre la piccola è stata lasciata a bordo dell'automobile, parcheggiata al sole.

La piccola ha iniziato a piangere e alcuni viaggiatori, sentite le grida, si sono avvicinati all'auto: prima hanno cercato di aprirla, poi – senza riuscirci - hanno avvertito la Polizia stradale. I genitori, rintracciati all'interno dell'area di servizio da una donna che parlava il tedesco, hanno fatto ritorno al parcheggio dopo oltre dieci minuti.

Gli agenti della Stradale intervenuti hanno verificato le condizioni di salute della piccola, che si trovava in un abitacolo con 35 gradi, e denunciato i genitori per abbandono di minore aggravato.