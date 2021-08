Afghanistan: Cisda lancia raccolta fondi

16 agosto 2021 a

a

a

Milano 16 ago. (Adnkronos) - Cisda, il Coordinamento italiano di sostegno alle donne afghane con sede a Milano, ha avviato una raccolta fondi per far fronte all'emergenza umanitaria.

"Le associazioni, le onlus locali e gli attivisti con cui il Cisda lavora da oltre 20 anni, ancora una volta, si stanno attivando per accogliere i loro connazionali in fuga, nonostante il contesto insicuro e drammatico. Vogliamo cominciare ad aiutarli con un primo doveroso gesto di umanità: stiamo raccogliendo fondi che è necessario inviare in brevissimo tempo, per far sentire che ci siamo e che continueremo a star loro accanto, anche nell'ennesima tragedia che stanno vivendo", si legge sul sito dell'associazione che da anni è impegnata per sostenere le donne afghane.