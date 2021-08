Incendi: Salvini, 'rivedere legge, bisogna poter rimboschire subito'

16 agosto 2021 a

a

a

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Ho incontrato il presidente del Parco dell'Aspromonte, i sindaci e ho messaggiato al presidente Draghi. Adesso ci sono da dare risposte concrete e veloci. Ci sono imprese in difficoltà, ci sono morti, ci sono comuni isolati. Quindi soldi veloci e poi una revisione della struttura dei parchi, un investimento che serve per non abbandonare queste popolazione". Così Matteo Salvini a Taurianova in Calabria per un'iniziativa sul referendum sulla giustizia.

"Bisogna poter rimboschire subito, non si possono aspettare 10 anni. È una legge superata che va aggiornata. Bisogna permettere a sindaci, imprenditori, residenti di intervenire e ricostruire quello che è andato a fuoco aggiungendo, ovviamente, pene pesantissime nei confronti dei delinquenti che dovranno essere presi. Penso che da questa tragedia, perché di tragedia si tratta, parla di uno dei parchi più belli d'Europa colpito come mai avvenuto in passato, si deve trarre l'insegnamento per cambiare una norma vecchia di troppi anni".

"Quindi non solo soldi a pioggia o personale a caso ma prevenzione. Anche perché senza alberi il dissesto idrogeologico in autunno e in inverno è alle porte. Porterò al presidente Draghi quello che ho visto oggi".